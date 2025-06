Conti di Amt in crisi i sindacati | Non siano i lavoratori a pagare emergenza causata dalle insufficienti contribuzioni pubbliche

In un momento di crisi finanziaria di AMT, i sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Faisa Cisal si schierano uniti per difendere i diritti dei lavoratori. Dopo l‚Äôallarme sui conti aziendali, invitano a non scaricare la responsabilit√† sulle spalle dei dipendenti, sottolineando come le insufficienze delle contribuzioni pubbliche non debbano ricadere sui lavoratori. √ą fondamentale trovare soluzioni condivise, evitando che siano loro a pagare il prezzo di una gestione discutibile.

I sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasposti e Faisa Cisal in un volantino unitario a seguito dell'allarme sui conti aziendali lanciato dal collegio sindacale, l'organo di controllo della societ√†: ‚ÄúNon paghino i lavoratori‚ÄĚ. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it ¬© Ilsecoloxix.it - Conti di Amt in crisi, i sindacati: ‚ÄúNon siano i lavoratori a pagare, emergenza causata dalle insufficienti contribuzioni pubbliche‚ÄĚ

