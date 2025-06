Conte può tornare a utilizzare gli esterni a piede invertito | Neres diventerà il vice-Politano CorSport

Il Napoli si prepara a rinforzare la rosa con due esterni d’attacco, puntando su ali a piede invertito che potrebbero fare la differenza nella prossima stagione. Tra i nomi più caldi, spiccano Noa Lang e David Neres, pronti a sorprendere con le loro caratteristiche tecniche. Con un ritorno alla modalità di gioco a piede invertito, Antonio Conte potrebbe finalmente sfruttare al massimo queste frecce per il suo attacco, aprendo nuove strategie e possibilità tattiche.

Il Napoli vuole provare a dare al tecnico Antonio Conte due nuovi esterni d'attacco in vista della prossima stagione. E, tra i nomi sondati, sembra che il club voglia tornare a puntare sulle ali a piede invertito. Noa Lang gioca a sinistra, ma è destro; David Neres ha sempre giocato a destra (tranne che a Napoli da gennaio), ma è mancino, e ora dovrebbe tornare sulla destra. Conte al Napoli può tornare a utilizzare gli esterni a piede invertito. Fabio Mandarini, sul Corriere dello Sport, analizza la situazione legata agli esterni azzurri, già in rosa e quelli cercati sul mercato: Il dopo Kvara, volendosi limitare a un discorso squisitamente tattico ed evitando accuratamente ogni parallelismo tecnico, comincerà ufficialmente nel momento in cui sarà definito l'acquisto di Noa Lang dal Psv.