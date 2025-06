Contatti il Cup per informazioni che la riguardano | la nuova truffa in Fvg Asugi mette in guardia i residenti

contatti il CUP per approfondimenti e verifiche, ma attenzione: in Friuli Venezia Giulia si moltiplicano le truffe via messaggio che sfruttano il settore sanitario. L'Azienda sanitaria giuliano isontina lancia un allarme: non lasciatevi ingannare da false comunicazioni e diffidate da richieste sospette. La prevenzione è la nostra miglior difesa contro queste insidie; scopriamo insieme come riconoscere e proteggersi da queste truffe.

Raffica di segnalazioni per tentativi di truffa ai danni di residenti in Friuli Venezia Giulia raggiunti da messaggi sul proprio cellulare per informazioni fasulle riguardanti l'ambito sanitario. A diffondere l'appello a non cadere nella trappola è l'Azienda sanitaria giuliano isontina con una. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

