Nel delicato caso Poggi, l'attenzione si focalizza sull'importanza dei dettagli e delle analisi scientifiche. I consulenti, come Dario Redaelli, sottolineano che i risultati attuali rappresentano solo dati grezzi, destinati ai genetisti per ulteriori approfondimenti. La vera svolta arriverà il 4 luglio, quando si apriranno i reperti chiusi in conservazione. La tensione cresce, e l’attesa si fa sempre più interessante.

"Questa non è una conclusione dei periti che dovrebbero solo aver trasmesso ai genetisti delle parti processuali i dati grezzi emersi dagli esami di laboratorio sulle campionature della spazzatura. Il confronto avverrĂ dal 4 luglio quando si apriranno i reperti conservati al freddo, ossia i tamponi di Chiara, Alberto e anche di Andrea Sempio". A spiegarlo all'ANSA è Dario Redaelli, tra i consulenti della famiglia Poggi, commentando le indiscrezioni divulgate ieri in tv da Antonio De Rensis, legale di Stasi, relative all'incidente probatorio disposto nella nuova indagine della procura di Pavia sull' omicidio di Chiara Poggi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Consulente Poggi, su rifiuti non c'è ancora match Dna periti

