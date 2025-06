Consiglio Ue Meloni critica regole clausola sospensione Patto stabilità

Durante il vertice Ue a Bruxelles, Giorgia Meloni ha evidenziato le criticità delle attuali regole sul Patto di stabilità, sollevando preoccupazioni condivise dal ministro Giorgetti. La principale questione riguarda l’asimmetria nel meccanismo di sospensione, che penalizza alcuni Stati rispetto ad altri. Questo dibattito apre una riflessione fondamentale sulla necessità di riformare le regole europee per garantire equità e sostenibilità finanziaria a tutti i membri dell’Unione.

Bruxelles, 26 giu. (askanews) – La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha riportato nella discussione tra i capi di Stato e di governo, durante il vertice Ue in corso a Bruxelles, la critica che aveva sollevato il ministro dell’Economia e Finanza Giancarlo Giorgetti, all’Eurogruppo di una settimana, fa riguardo alla “asimmetria” nel meccanismo previsto dalle clausole di sospensione nazionale del Patto di stabilità, che sfavorisce gli Stati membri in procedura per deficit eccessivo. Lo hanno riferito fonti diplomatiche italiane in serata a Bruxelles, aggiungendo che “diversi altri paesi membri hanno manifestato interesse sul tema ed espresso critiche riguardo alla insufficienza delle flessibilità previste, per uno sforzo di bilancio richiesto che da ieri è aumentato al 3,5% o al 5% del Pil” (rispettivamente per le sole capacità di difesa o più in generale includendo anche le tutte le spese per la sicurezza), dopo che il vertice Nato dell’Aia ha fissato questi obiettivi per tutti i paesi alleati. 🔗 Leggi su Ildenaro.it