Consiglio Ue la Spagna chiede la sospensione dell’intesa con Israele

In un contesto internazionale di crescente tensione, la Spagna si fa portavoce di una richiesta forte e decisa: sospendere l'accordo con Israele a causa delle gravi violazioni dei diritti umani a Gaza. Durante il primo giorno del Consiglio europeo, leader come Pedro Sánchez hanno evidenziato le conseguenze di un conflitto che rischia di sfociare in tragedie umanitarie. La scena si anima di posizioni divergenti, ma il richiamo alla responsabilità rimane al centro del dibattito.

Il primo giorno del Consiglio europeo in corso il 26 e 27 giugno è stato segnato dalle posizioni divergenti tra i leader sulla guerra a Gaza. Il premier spagnolo Pedro SĂ nchez ha chiesto la sospensione immediata dell’ Accordo di associazione tra Ue e Israele, denunciando la «violazione dell’articolo 2 sui diritti umani» e parlando apertamente di « genocidio » in corso nella Striscia. Al suo fianco si sono schierati Norvegia, Irlanda, Belgio, Olanda, Portogallo e Slovenia. Contrari, invece, Italia, Germania, Austria e Ungheria. Kaja Kallas dovrĂ proporre «possibili misure» contro Israele per il prossimo Consiglio Affari Esteri di luglio. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Consiglio Ue, la Spagna chiede la sospensione dell’intesa con Israele

In questa notizia si parla di: consiglio - sospensione - israele - spagna

Sorrento, terremoto in consiglio comunale: si dimettono tutti dopo la sospensione del sindaco - Dopo la sospensione del sindaco, si è scatenato un terremoto politico a Sorrento. Tutti i componenti della giunta e i rappresentanti della maggioranza hanno deciso di dimettersi, avviando così la procedura per lo scioglimento anticipato del consiglio comunale.

Il premier spagnolo al Consiglio europeo: «Non ha senso che l’Ue abbia approvato 18 pacchetti di sanzioni contro Mosca per l’aggressione all’Ucraina, e poi non sia in grado nemmeno di sospendere un accordo con Israele, nonostante le ripetute violazioni d Vai su Facebook

Consiglio europeo, Sanchez chiede la sospensione immediata dell'intesa Ue-Israele; Consiglio Ue, la Spagna chiede la sospensione dell’intesa con Israele; Gaza, i leader Ue chiedono cessate il fuoco e aiuti urgenti, ma niente sanzioni a Israele: «Ne riparliamo a luglio.

Consiglio europeo, Sanchez chiede la sospensione immediata dell'intesa Ue-Israele - "Non ci sono divisioni politiche quando si difende la legittimità del Parlamento e non c'è uno scontro tra istituzioni. Riporta ansa.it

Il Consiglio europeo a Bruxelles: aumento delle spese militari, Israele e Ucraina dominano la discussione - L'incontro proseguirà fino a domani Dopo l'importante vertice della NATO, che ha visto l'ok all'aumento delle spese militari, i leader dell'Unione Europea si sono riuniti oggi, giovedì 26 giugno, a Br ... Scrive msn.com