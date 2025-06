Consiglio Ue i 27 più divisi che mai | tensioni sull’accordo per fermare strage a Gaza

Il Consiglio dell’UE di oggi a Bruxelles si preannuncia cruciale, con i 27 Paesi membri più divisi che mai. Tra tensioni sugli accordi per fermare la strage a Gaza, discussioni sui dazi, sull’adesione dell’Ucraina e le pressioni sullo Stato ebraico, il futuro dell’Unione potrebbe essere messo nuovamente alla prova. Un momento decisivo per l’unità europea, che richiede sforzi e dialogo. Riusciranno a superare queste divisioni per unire le forze in un momento così delicato?

