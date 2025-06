Consiglio Ue Europa attende proposta Usa per accordo ponte su dazi Meloni media

La Commissione europea aspetta con attenzione la contro-proposta degli Stati Uniti per un accordo ponte sui dazi, in vista della scadenza del 9 luglio. I negoziati tra Bruxelles e Washington sono intensi, mirati a trovare un'intesa di principio che possa portare a un sistema più equilibrato e sostenibile. L’obiettivo è evitare escalation tariffarie e mantenere un dialogo costruttivo, perché un accordo condiviso rappresenta un passo fondamentale per la stabilità economica globale.

Bruxelles, 26 giu. (askanews) – La Commissione europea attende “nei prossimi giorni” la contro-proposta degli Usa per cercare un accordo sui dazi prima della scadenza del 9 luglio fissata da Donald Trump che, però, potrebbe essere prorogata. I contatti tra le due sponde dell’Atlantico sono in corso, con l’obiettivo di arrivare quantomeno a un’intesa di principio, su cui lavorare nell’ottica di arrivare a un sistema equilibrato che comprenda “compensazioni” di eventuali dazi ‘asimmetrici’ americani. Il tema dei dazi non è, ufficialmente, nell’agenda del Consiglio europeo in corso a Bruxelles, ma sarà sicuramente affrontato questa sera nel corso della cena di lavoro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: attende - proposta - accordo - dazi

Medioriente: media, Hamas accetta proposta accordo Usa, si attende risposta Israele - Un'accordo preliminare per un cessate il fuoco a Gaza è stato raggiunto tra Hamas e l’inviato speciale degli Stati Uniti, Steve Witkoff, a Doha, in Qatar.

Translate postL’Ue attende proposta Usa per accordo “ponte” sui dazi, #Meloni media Vai su X

Consiglio Ue, Europa attende proposta Usa per accordo ponte su dazi, Meloni media; Casa Bianca, aumento dazi luglio potrebbe essere rinviato; Dazi USA-Svizzera, accordo atteso prima del previsto.

L’Ue attende proposta Usa per accordo “ponte” sui dazi, Meloni media - proposta degli Usa per cercare un accordo sui dazi prima della scadenza del 9 luglio fissata da Donald Tr ... Scrive askanews.it

Dazi, la Casa Bianca: «L'aumento di luglio potrebbe essere rinviato» - A sera, mentre i 27 leader si apprestavano a sedersi alla cena di lavoro sui rapporti tra Stati Uniti e. Segnala msn.com