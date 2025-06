Consiglio Ue | catastrofe a Gaza Israele revochi il blocco

La crisi umanitaria a Gaza scuote le coscienze dell’Europa, che si trova di fronte a un dilemma cruciale: sostenere la fine del blocco israeliano o mantenere una posizione di equilibrio. Bruxelles si esprime con parole dure, chiedendo di mettere fine alla tragedia, ma le divisioni tra i Ventisette rendono complessa ogni decisione concreta. Ora più che mai, l’Europa deve decidere se agire con fermezza o restare spettatrice di una catastrofe evitabile.

Bruxelles, 26 giu. (askanews) – Il Consiglio europeo in corso a Bruxelles ha adottato delle conclusioni con parole molto dure sulla "catastrofica situazione umanitaria" nella Striscia di Gaza e sul "numero inaccettabile di vittime civili" causati dal blocco degli aiuti deciso da Israele, e chiede di mettervi fine; ma i Ventisette continuano a essere divisi sulle conseguenze da trarre, in termini di azioni concrete come la revisione o la sospensione dell'Accordo di associazione Ue-Israele, a seguito della violazione del diritto internazionale umanitario da parte dello Stato ebraico. In questo caso, le conclusioni si limitano a "prendere atto della relazione sul rispetto da parte di Israele dell'articolo 2 dell'Accordo di associazione Ue-Israele" e a chiedere al Consiglio Ue, ossia ai ministri degli Stati membri, di "proseguire le discussioni su un eventuale seguito nel luglio 2025, tenendo conto dell'evoluzione della situazione sul campo".

"Il blocco di cibo e medicine" per la popolazione di Gaza "non protegge Israele. Anzi, causa ulteriore sofferenza" ha detto l'Alta Rappresentante per la politica estera comune dell'Ue.

