Consiglio europeo l’arrivo di Giorgia Meloni all’Europa Building

La presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, è giunta all’Europa Building per partecipare al Consiglio europeo. Prima dell’avvio dei lavori, è in programma una riunione di coordinamento informale sul tema delle soluzioni innovative in ambito migratorio, promossa congiuntamente con i primi ministri di Danimarca e Paesi Bassi e ospitata dall’Italia nella propria delegazione. 🔗 Leggi su Lapresse.it