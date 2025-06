Consiglio comunale accesa lite verbale tra Pergolizzi e Trischitta | volano gli stracci in Sud chiama Nord

Un acceso confronto tra i rappresentanti di Sud chiama Nord ha scosso il Consiglio comunale, trasformando una normale seduta in un vero e proprio braccio di ferro politico. Tra accuse, tensioni e richieste di sfiducia, l’atmosfera si è fatta incandescente, rivelando le profonde fratture all’interno del movimento. Un episodio che non lascia indifferenti e che potrebbe segnare una svolta nel panorama politico locale. La vicenda si sviluppa tra colpi di scena e tensioni che promettono ulteriori sviluppi.

Acque agitate in Consiglio comunale tra gli esponenti di Sud chiama Nord. Ieri pomeriggio in aula acceso "scontro" tra il presidente Nello Pegolizzi e il collega di movimento Pippo Trischitta con tanto di richiesta di quest'ultimo di sfiducia nei confronti del vertice politico consiliare e di. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

In questa notizia si parla di: consiglio - comunale - trischitta - chiama

Si accende il Consiglio comunale, FutuRa comunica che non ci sarĂ per protesta - Si accende il Consiglio Comunale di Frosinone, ma non senza polemiche. Oggi, 14 maggio, il Gruppo FutuRa, rappresentato dai Consiglieri Giovambattista Martino, Teresa Petricca e Francesco Pallone, annuncia la propria assenza come atto di protesta, manifestando disappunto e preoccupazione per questioni ritenute di fondamentale importanza.

Translate postConsiglio comunale, accesa lite verbale tra Pergolizzi e Trischitta: volano gli stracci in Sud chiama Nord https://ift.tt/ol4MTbW https://ift.tt/xp5lVXK Vai su X

Consiglio comunale, accesa lite verbale tra Pergolizzi e Trischitta: volano gli stracci in Sud chiama Nord; Messina, urla in consiglio comunale: rissa tra Trischitta e Pergolizzi; Trischitta contro Pergolizzi: “Lei è inadeguato, presenterò una mozione di sfiducia”.

Trischitta contro Pergolizzi: “Lei è inadeguato, presenterò una mozione di sfiducia” - Tutti contro il presidente: ecco perché The post Trischitta contro Pergolizzi: “Lei è inadeguato, presenterò una ... Si legge su msn.com

Messina: caos anche in commissione dopo la baruffa in consiglio comunale, rinviata la trattazione del piano tariffario della Tari - Messina: caos anche in commissione dopo la baruffa in consiglio comunale, rinviata la trattazione del piano tariffario della Tari ... Scrive strettoweb.com