Consiglio comunale a Nocera Superiore | via libera al Masterplan e alle nuove elezioni per il Forum Giovani

Il consiglio comunale di Nocera Superiore si è riunito ieri, approvando all’unanimità importanti decisioni che plasmeranno il futuro della città. Tra i punti salienti, il via libera al masterplan e alle nuove elezioni per il Forum dei Giovani, segnando un passo decisivo verso il rinnovamento e la partecipazione giovanile. Questi provvedimenti rappresentano un segnale forte di impegno e solidarietà, aprendo un nuovo capitolo per la comunità nocerina.

Si è riunito nella giornata di ieri, il consiglio comunale a Nocera Superiore. Tra i diciannove punti all'ordine del giorno, l'assise cittadina ha approvato, all'unanimità dei presenti, l'appello per il cessate il fuoco immediato nei conflitti sparsi in tutto il mondo e lo schema di convenzione.

