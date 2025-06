Coni Pellegrini e Paltrinieri accolgono Buonfiglio | Ora un cambio di marcia

Federica Pellegrini e Gregorio Paltrinieri celebrano l’elezione di Luciano Buonfiglio come nuovo presidente del Coni, segnando un cambio di marcia fondamentale per lo sport italiano. La loro attenzione si concentra sulla continuità e sulla preparazione verso le Olimpiadi invernali Milano-Cortina, promettendo un futuro ricco di sfide e successi. Un momento decisivo che apre nuove prospettive per l’atletica italiana e il movimento olimpico.

(Adnkronos) – Federica Pellegrini e Gregorio Paltrinieri salutano Luciano Buonfiglio, eletto oggi, giovedì 26 giugno, nuovo presidente del Coni. "Essendo membro Cio sarei stata al servizio di qualsiasi nuovo presidente. Sono contenta che ci sia una soluzione di continuità, anche in vista delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, per gli uffici e tutto il resto. L'evento . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: coni - pellegrini - paltrinieri - buonfiglio

"La politica e il voto al Coni? È sotto gli occhi di tutti che c'erano due schieramenti", dice Federica Pellegrini - La recente elezione al Coni ha acceso i riflettori sulla politicizzazione del mondo sportivo, con due schieramenti contrapposti e accuse di ingerenze.

Coni, Pellegrini e Paltrinieri accolgono Buonfiglio: Ora un cambio di marcia; Federica pellegrini e gregorio paltrinieri accolgono luciano buonfiglio come nuovo presidente del Coni.

Coni, Pellegrini e Paltrinieri accolgono Buonfiglio: "Ora un cambio di marcia" - Federica Pellegrini e Gregorio Paltrinieri salutano Luciano Buonfiglio, eletto oggi, giovedì 26 giugno, nuovo presidente del Coni. Riporta msn.com

Federica pellegrini e gregorio paltrinieri accolgono luciano buonfiglio come nuovo presidente del Coni - Federica Pellegrini e Gregorio Paltrinieri accolgono con fiducia l’elezione di Luciano Buonfiglio a presidente del Coni, sottolineando l’importanza della continuità organizzativa in vista delle olimpi ... Scrive gaeta.it