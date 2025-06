Coni oggi le elezioni per il nuovo Presidente dopo i 3 mandati di Malagò in pole Luciano Buonfiglio a seguire Pancalli e Carraro

Oggi, alle 10 presso il Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” di Roma, si svolgono le elezioni per il nuovo presidente del CONI, dopo tre mandati di Giovanni Malagò. Con 41 voti necessari per vincere al primo turno, i candidati in corsa sono Luciano Buonfiglio, Pancalli e Carraro, pronti a scrivere un nuovo capitolo dello sport italiano. Chi prenderà le redini del movimento olimpico nazionale? La risposta arriverà questa sera.

Le elezioni inizieranno alle 10 presso il Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” di Roma. 41 i voti necessari per vincere al primo turno Dopo 12 anni alla guida del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Giovanni Malagò lascia il timone: oggi, giovedì 26 giugno, il Consiglio elettivo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Coni, oggi le elezioni per il nuovo Presidente dopo i 3 mandati di Malagò, in pole Luciano Buonfiglio, a seguire Pancalli e Carraro

In questa notizia si parla di: elezioni - malagò - coni - presidente

Elezioni Coni, Mei (Fidal): “Malagò presidente ingombrante, ora serve unità” - Le elezioni per la presidenza del CONI si avvicinano, con Stefano Mei, attuale presidente della Fidal, che promuove l'unità tra le parti.

Translate postL’ultimo giorno di Giovanni Malagò alla guida del Coni, domani le elezioni per il nuovo presidente – Fotogallery Vai su X

Dopo dodici anni alla guida dello sport italiano, Giovanni Malagò si prepara a lasciare la presidenza del CONI. Il 26 giugno 2025 si terranno le elezioni per il nuovo presidente, ma Malagò non è rieleggibile per un quarto mandato secondo la legge. In un’interv Vai su Facebook