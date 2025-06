Coni Malagò | Contento sia stato riconosciuto il nostro lavoro e il nostro impegno

Con grande entusiasmo, Giovanni Malagò esprime soddisfazione per il riconoscimento ricevuto dal Coni, testimonianza del suo impegno e di quello del movimento sportivo italiano. Con un occhio rivolto al futuro, tra Milano-Cortina e nuove sfide, Malagò si dice orgoglioso di quanto raggiunto e pronto a sostenere la crescita dello sport nel nostro Paese. Il percorso continua, e l’entusiasmo non si ferma qui.

"Io tifo per il Coni sempre e comunque, l'ho fatto con spirito di servizio e sono contento che il nostro mondo abbia voluto riconoscere il nostro lavoro, il nostro impegno e i risultati. Il futuro? Per un anno ho Milano-Cortina, poi vedremo". Sorridente come sempre l'ex numero uno del Coni Giovanni Malagò saluta l'Assemblea nazionale subito dopo il voto che ha portato Luciano Buonfiglio alla vittoria contro Luca Pancalli.