Coni Malagò apre assemblea elezioni | Luogo magico

Il Coni Malagò apre le sue porte a un momento di grande storia sportiva, in una cornice che lui stesso definisce “magica”. L’assemblea elettiva al Centro di preparazione olimpica ‘Giulio Onesti’ è il cuore pulsante del futuro olimpico italiano, dove otto candidati si contendono il ruolo di guida. Tra i 81 votanti, solo alcuni sembrano avere chance di trionfo, rendendo questa sfida ancora più avvincente e decisiva per il nostro movimento sportivo.

"Siamo in un luogo magico". Così il presidente uscente del Coni, Giovanni Malagò, rivolgendosi ai consiglieri che oggi voteranno il suo successore all'assemblea elettiva del Comitato olimpico nazionale italiano in corso al Centro di preparazione olimpica 'Giulio Onesti'. Otto i candidati di questi però solamente Luciano Buonfiglio, Luca Pancalli e forse Franco Carraro vengono considerati possibili vincitori. Tra gli 81 votanti, tra presidenti di federazione ed ex atleti, anche Greg Paltrinieri: "E' una giornata importante, conosco tutti ma ho già le idee chiare".