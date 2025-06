Coni Luciano Buonfiglio eletto nuovo Presidente l' ex campione di canoa succede a Giovanni Malagò dopo i suoi 3 mandati

Con grande entusiasmo e una carriera ricca di successi, Luciano Buonfiglio ha preso le redini del CONI, portando con sé l'esperienza di un ex campione di canoa e leader di Federcanoa dal 2005. Succede a Giovanni Malagò, dopo tre mandati, e promette di guidare lo sport italiano verso nuovi traguardi. La sua elezione segna un nuovo capitolo per il movimento olimpico nazionale, puntando a rafforzare l'eccellenza e l'inclusione nello sport italiano.

Luciano Buonfiglio è il nuovo Presidente del CONI, come anticipato da Il Giornale d'Italia; dal 2005 è al vertice di Federcanoa, partecipò alle Olimpiadi di Montreal del 1976 Luciano Buonfiglio eletto nuovo Presidente del CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) giovedì 26 giugno 2025

