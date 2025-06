Coni Luciano Buonfiglio eletto nuovo Presidente l' ex campione di canoa succede a Giovanni Malagò dopo i suoi 3 mandati - Confermate le anticipazioni del GdI

Con entusiasmo e determinazione, Luciano Buonfiglio conquista la guida del CONI, portando con sé un'esperienza pluriennale nel mondo della canoa e il desiderio di rilanciare lo sport italiano. Succede a Giovanni Malagò dopo tre mandati di leadership, confermando le anticipazioni del Giornale d'Italia. Con questa nomina, si apre una nuova era per il movimento olimpico nazionale, ricca di sfide e opportunità da affrontare con passione e competenza.

Luciano Buonfiglio è il nuovo Presidente del CONI, come anticipato da Il Giornale d'Italia; dal 2005 è al vertice di Federcanoa, partecipò alle Olimpiadi di Montreal del 1976 Luciano Buonfiglio eletto nuovo Presidente del CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) giovedì 26 giugno 2025

Oggi, alle 10 presso il Centro di Preparazione Olimpica "Giulio Onesti" di Roma, si svolgono le elezioni per il nuovo presidente del CONI, dopo tre mandati di Giovanni Malagò.

Il dodicesimo presidente del Coni è Luciano Buonfiglio: batte Luca Pancalli al primo turno con 47 voti a 34.

Luciano Buonfiglio è il nuovo presidente del CONI, il Comitato olimpico italiano, che organizza e promuove lo sport in Italia supervisionando il lavoro delle varie federazioni sportive.