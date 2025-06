Coni Luciano Buonfiglio è il nuovo presidente Ora fatti non parole

Roma si anima di entusiasmo e speranza con l’elezione di Luciano Bonfiglio a presidente del Coni. Dopo un emozionante scrutinio, Bonfiglio si impegna a passare dalle parole ai fatti per rilanciare lo sport italiano. È il momento di abbandonare le promesse e concentrarsi sull’azione concreta: ora, fatti, non parole. La sfida è aperta: il futuro dello sport italiano inizia oggi.

Roma, 26 giugno 2025 - Il nuovo presidente del Coni è Luciano Bonfiglio. Il presidente della Federazione Italiana Canoa e Kayak ha battuto la concorrenza dell'altro candidato di punta, Luca Pancalli, con 47 voti contro 34 al primo scrutinio del Consiglio nazionale elettivo del comitato olimpico. Resterà in carica per il quadriennio 2025-2028. "Ora servono i fatti". "Presidente Malagò, prima di tutto un saluto e un ringraziamento per questi 12 anni. Grazie anche a chi mi è stato vicino in questi sei mesi", sno state le prime parole di Buonfiglio. "Desidero poi sottolineare la correttezza di Luca Pancalli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net