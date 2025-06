Coni Luciano Buonfiglio è il nuovo presidente | Lo sport di base al centro

Luciano Buonfiglio assume la guida del Coni, portando una ventata di rinnovamento e passione allo sport di base in Italia. Eletto con entusiasmo nel corso del 309esimo Consiglio Nazionale, il nuovo presidente promette di mettere al centro delle sue strategie il movimento amatoriale e la promozione dello sport per tutti. Le sue prime parole sono un segnale di impegno e speranza per il futuro dello sport italiano, che ora guarda avanti con fiducia.

(Adnkronos) – Luciano Buonfiglio succede a Giovanni Malagò: è stato eletto nuovo presidente del Coni per il quadriennio 2025-2028 durante il 309esimo Consiglio Nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano, in corso a Roma presso il Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti”. Il presidente della Federcanoa ha ottenuto 47 voti battendo l’altro candidato di punta, Luca Pancalli, che si è fermato a 34 voti. Le prime parole dopo la proclamazione sono proprio per Malagò: “Presidente, Giovanni, un saluto e un ringraziamento per tutto quello che hai fatto in questi 12 anni, un grazie a tutti coloro che sono stati affianco a me in questi sei mesi”. 🔗 Leggi su Seriea24.it