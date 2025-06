Coni ha vinto Buonfiglio il napoletano sponsorizzato da Malagò

Coni ha scelto Luciano Buonfiglio come nuovo presidente per il quadriennio 2025-2028, segnando un cambio di leadership importante. Con il suo passato da canoista olimpico e una carriera dedicata allo sport, Buonfiglio si prepara a portare nuova energia e visione nel mondo sportivo italiano. La vittoria con 47 voti su 81 testimonia il sostegno ricevuto. Il Giornale ne aveva già parlato nell’edizione di...

Luciano Buonfiglio è stato eletto come nuovo presidente del Coni per il quadriennio 2025-2028, prendendo il posto dell’uscente Giovanni Malagò. Ha ottenuto 47 voti (alla prima tornata ne bastavano 41) su 81, battendo Luca Pancalli, con 34 preferenze. Ex canoista azzurro, nel 1976 ha partecipato alle Olimpiadi di Montreal, venendo eliminato ai ripescaggi. Buonfiglio è il nuovo presidente del Coni. Il Giornale scriveva di lui nell’edizione di ieri: Il napoletano Luciano Buonfiglio, 74 anni, dal 2005 alla guida della Federazione italiana canoa e kayak e vicepresidente del Coni dal 2013 al 2018 sotto la presidenza proprio di Malagò, di cui rappresenterebbe la continuità. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it