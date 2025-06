Coni da Compans de Brichanteau a Buonfiglio | tutti i presidenti

Il Coni, fondato a Roma nel giugno 1914, ha da sempre rappresentato il cuore dello sport italiano, ma la sua storia inizia ben prima, con comitati temporanei come quello di Luigi Lucchini nel 1906 e il contributo del Conte Eugenio Brunetta d’Usseaux. Un percorso ricco di passione e dedizione, che ha portato l’Italia ai vertici dello sport mondiale. Scopriamo insieme i protagonisti di questa straordinaria evoluzione, tra passato e futuro.

Il Coni è stato fondato a Roma il 9 e il 10 giugno 1914. Prima di quella data vennero costituiti dei Comitati temporanei per consentire la partecipazione degli atleti italiani ai Giochi Olimpici. Il primo di questi Comitati, formatosi per la partecipazione dei Giochi del Decennale ( Atene 1906 ), fu costituito all'inizio del 1906 e presieduto da Luigi Lucchini; il secondo, nel 1907, su iniziativa del Conte Eugenio Brunetta d'Usseaux per la partecipazione ai Giochi di Londra 1908, fu presieduto dall'on. Carlo Compans de Brichanteau; il terzo, sempre presieduto da Compans de Brichanteau, si costituì per i Giochi di Stoccolma 1912.