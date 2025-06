Coni Buonfiglio vince facilmente con la benedizione di Malagò

Con una vittoria schiacciante al primo tentativo, Luciano Buonfiglio ha conquistato la presidenza del Coni, battendo Luca Pancalli e succedendo a Giovanni Malagò. L’assemblea, radunata nella palestra del Centro di preparazione olimpica dell’Acqua Acetosa, ha assistito a un testa a testa emozionante, culminato in un allungo decisivo. È un nuovo capitolo per lo sport italiano, segnato dalla fiducia e dal sostegno unanime della commissione.

Ha vinto al primo tentativo: 47 voti contro i 34 di Luca Pancalli. Luciano Buonfiglio è il nuovo presidente del Coni. Succede a Giovanni Malagò. Zero voti per Franco Carraro e tutti gli altri candidati (ne erano rimasti sei in corsa). Un testa a testa fino a metà dello spoglio, poi è arrivato l’allungo di Buonfiglio, salutato da un applauso dell’assemblea riunita nella palestra del Centro di preparazione olimpica dell’Acqua Acetosa nel momento in cui ha superato la fatidica quota 41, la maggioranza assoluta degli 81 votanti. Tutti presenti i grandi elettori. Durante le dichiarazioni di voto, Carraro aveva già invitato a votare “per Buonfiglio o Pancalli”. 🔗 Leggi su Panorama.it