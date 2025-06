Coni Buonfiglio succede a Malagò I complimenti di Giorgia Meloni e Milano-Cortina all’orizzonte

Luciano Buonfiglio, il nuovo presidente del Coni, porta con sé un bagaglio di esperienza e passione per lo sport italiano. Napoletano di 74 anni, ha conquistato l’incoraggiamento di figure di spicco come Giorgia Meloni e Milano Cortina, aprendo un nuovo capitolo per il movimento olimpico nazionale. Con il suo insediamento, si apre la strada a promettenti iniziative e progetti futuri, consolidando il suo ruolo di protagonista nello scenario sportivo italiano.

Luciano Buonfiglio è stato eletto presidente del Coni, il Comitato Olimpico Nazionale. Buonfiglio ha battuto Luca Pancalli, subentrando a Giovanni Malagò,. 47 i voti su 81 ottenuti da Buonfiglio. Chi è Luciano Buonfiglio, il napoletano alla guida dello sport. Napoletano di 74 anni, Buonfiglio succede a Giovanni Malagò, ponendo fine a un’era durata dodici anni. La sua nomina segna il coronamento di una lunga e prestigiosa carriera dedicata allo sport e alla dirigenza. Un percorso che lo ha visto protagonista sia come atleta, che come federale. La carriera sportiva di Luciano Buonfiglio affonda le radici nella canoa, disciplina che lo ha visto eccellere a livello nazionale e internazionale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Coni, Buonfiglio succede a Malagò. I complimenti di Giorgia Meloni e Milano-Cortina all’orizzonte

Buonfiglio: “Carraro candidato al Coni? Invece di sette saremo in otto…sarà competizione serrata” - L'elezione del nuovo presidente del Coni si avvicina, e la competizione promette di essere più agguerrita che mai: otto candidati, tra cui Luciano Buonfiglio, presidente della Federazione Canoa Kayak, sono pronti a sfidarsi il 26 giugno.

