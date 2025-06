Coni Buonfiglio | Pronti a dialogare con il governo e riallacciare nodi con le federazioni

Coni buonfiglio, pronto a dialogare con il governo e a riallacciare i rapporti con le federazioni, si presenta come un vero pilastro di passione e dedizione. “Ho iniziato l’attività sportiva a dieci anni, ora, a 75, essere alla presidenza del Coni è un sogno che si realizza”, afferma con entusiasmo. In questi anni, il Coni ha attraversato sfide importanti, tra cui il Covid; ma è arrivato il momento di ricostruire, rafforzare e innovare.

“Ho iniziato l’attivitĂ sportiva a dieci anni, ritrovarmi ora a 75 anni alla presidenza del Coni è una cosa che non riesco a descrivere”, così il neo eletto presidente del Coni Luciano Buonfiglio. “In questi anni ci siamo un po’ staccati e dobbiamo fare in modo che questo negozio (il Coni ndr) sia accogliente. Il Coni è come un negozio e le federazioni sono i nostri clienti. In questi anni ne abbiamo passate tante, compreso il Covid, eppure siamo arrivati a Tokyo da protagonisti. Noi dobbiamo dialogare con il governo, non dobbiamo isolarci e dobbiamo far capire alla politica che siamo credibili ed efficienti”, ha concluso Buonfiglio. 🔗 Leggi su Lapresse.it