Coni Buonfiglio nuovo presidente | ecco chi è

Luciano Buonfiglio è il nuovo presidente del Coni. Buonfiglio ha raccolto 47 voti degli aventi diritto all'Assemblea elettiva su 81 elettori. Per Pancalli 34 preferenze. Buonfiglio: "Complimenti a competitor Pancalli, ora ci aspettano i fatti". "Presidente, Giovanni, un saluto e un ringraziamento per tutto quello che hai fatto in questi 12 anni. Grazie a tutti coloro che sono stati a fianco a me in questi 6 mesi. Non era facile, sottolineo la correttezza dell'altro competitor Luca Pancalli a cui va tutto il mio più affettuoso saluto. Non posso non sottolineare i membri Cio che sono qui con noi.