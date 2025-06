Coni Buonfiglio il nuovo presidente | l’abbraccio con Pancalli

Luciano Buonfiglio è stato appena eletto nuovo presidente del Coni, con 47 voti su 81. Un risultato che segna una svolta importante per il movimento sportivo italiano. Dopo aver ringraziato tutti i presenti, ha dedicato un caloroso abbraccio al suo sfidante Pancalli, dimostrando spirito di unità. “Dobbiamo essere consapevoli delle competenze che abbiamo attorno a questo tavolo”, ha affermato, sottolineando la volontà di costruire un futuro condiviso e forte.

Luciano Buonfiglio è il nuovo presidente del Coni: ha raccolto 47 voti degli aventi diritto all’Assemblea elettiva su 81 elettori. Per Pancalli 34 preferenze. All’annuncio ufficiale Buonfiglio ha prima ringraziato tutti i membri del Coni e poi ha dedicato un momento allo sfidante Pancalli andandolo ad abbracciare calorosamente. “Dobbiamo essere consapevoli delle competenze che abbiamo attorno a questo tavolo - ha sottolineato il nuovo presidente del Coni rivolgendosi all’assemblea elettiva - Dobbiamo impegnarci ad arrivare nei board internazionali, significa prestigio e presenza dove si decide". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Coni, Buonfiglio il nuovo presidente: l’abbraccio con Pancalli

In questa notizia si parla di: coni - buonfiglio - presidente - pancalli

Buonfiglio: “Carraro candidato al Coni? Invece di sette saremo in otto…sarà competizione serrata” - L'elezione del nuovo presidente del Coni si avvicina, e la competizione promette di essere più agguerrita che mai: otto candidati, tra cui Luciano Buonfiglio, presidente della Federazione Canoa Kayak, sono pronti a sfidarsi il 26 giugno.

Translate post, ` Luciano Buonfiglio è il nuovo presidente del CONI: battuto Pancalli 47 voti a 34, succede a Giovanni Malagò. #sportitalia Vai su X

#Coni Luciano Buonfiglio è stato eletto presidente per il quadriennio 2025-2028 al primo scrutinio del Consiglio nazionale elettivo del Comitato olimpico. Ha ottenuto 47 preferenze (alla prima tornata ne bastavano 41) su 81, battendo Luca Pancalli che ha a Vai su Facebook

Luciano Buonfiglio è il nuovo presidente del Coni, battuto Luca Pancalli; Luciano Buonfiglio è il nuovo presidente del CONI, succede a Malagò: battuto Pancalli; Chi è Luciano Buonfiglio, il nuovo presidente del Coni.

Coni, Buonfiglio il nuovo presidente. Gli applausi, l’emozione e l’abbraccio con lo sfidante Pancalli - Buonfiglio ha raccolto 47 voti degli aventi diritto all’Assemblea elettiva su 81 elettori. Da msn.com

LIVE Coni, le elezioni del presidente: Buonfiglio, Pancalli e Carraro in pole per il dopo Malagò - avranno modo di esporre programma e intenzioni per un tempo massimo di otto minuti. Si legge su gazzetta.it