Coni Buonfiglio il nuovo presidente Gli applausi l’emozione e l’abbraccio con lo sfidante Pancalli

Luciano Buonfiglio è stato ufficialmente eletto nuovo presidente del Coni, ricevendo il sostegno di 47 voti su 81. Tra emozione e applausi, l’assemblea ha celebrato questo importante cambio al vertice, culminato in un caloroso abbraccio con l’ex sfidante Pancalli. “Dobbiamo essere consapevoli delle competenze che abbiamo attorno a questo tavolo”, ha dichiarato Buonfiglio, promettendo un nuovo slancio per lo sport italiano e un impegno condiviso per il futuro.

Luciano Buonfiglio è il nuovo presidente del Coni. Buonfiglio ha raccolto 47 voti degli aventi diritto all’Assemblea elettiva su 81 elettori. Per Pancalli 34 preferenze. All’annuncio ufficiale Buonfiglio ha prima ringraziato tutti i membri del Coni e poi ha dedicato un momento allo sfidante Pancalli andandolo ad abbracciare calorosamente. “Dobbiamo essere consapevoli delle competenze che abbiamo attorno a questo tavolo – ha sottolineato il nuovo presidente del Coni rivolgendosi all’assemblea elettiva – Dobbiamo impegnarci ad arrivare nei board internazionali, significa prestigio e presenza dove si decide “. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Coni, Buonfiglio il nuovo presidente. Gli applausi, l’emozione e l’abbraccio con lo sfidante Pancalli

Buonfiglio: “Carraro candidato al Coni? Invece di sette saremo in otto…sarà competizione serrata” - L'elezione del nuovo presidente del Coni si avvicina, e la competizione promette di essere più agguerrita che mai: otto candidati, tra cui Luciano Buonfiglio, presidente della Federazione Canoa Kayak, sono pronti a sfidarsi il 26 giugno.

