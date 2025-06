Coni Buonfiglio eletto presidente

Luciano Buonfiglio ha conquistato la Presidenza del Coni per il quadriennio 2025-2028, ottenendo un successo schiacciante al primo scrutinio con 47 preferenze su 81. La sua elezione, avvenuta durante il Consiglio nazionale elettivo, segna un nuovo capitolo per lo sport italiano, con Buonfiglio pronto a guidare le future sfide e opportunità del movimento olimpico. Un risultato che promette grandi cose per il panorama sportivo del nostro Paese.

14.13 Luciano Buonfiglio è stato eletto presidente del Coni per il quadriennio 2025-2028. L'elezione al primo scrutinio del Consiglio nazionale elettivo del Comitato olimpico. Buonfiglio ha ottenuto 47 preferenze su 81. Alla prima tornata ne bastavano 41. Ha battuto Luca Pancalli che ha avuto 34 preferenze. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: buonfiglio - coni - eletto - presidente

Buonfiglio: “Carraro candidato al Coni? Invece di sette saremo in otto…sarà competizione serrata” - L'elezione del nuovo presidente del Coni si avvicina, e la competizione promette di essere più agguerrita che mai: otto candidati, tra cui Luciano Buonfiglio, presidente della Federazione Canoa Kayak, sono pronti a sfidarsi il 26 giugno.

Translate postUFFICIALE - Eletto con 47 voti, è Luciano #Buonfiglio il nuovo presidente del #Coni: "È tempo di fatti" Vai su X

Luciano Buonfiglio eletto presidente del Coni: 'Ora è tempo dei fatti, non delle parole'. Eletto al primo scrutinio con 47 voti su 81, succede a Giovanni Malago'. #ANSA Vai su Facebook

Consiglio Nazionale Elettivo 2025/2028 - La diretta: Luciano Buonfiglio è il nuovo Presidente; Coni, chi è il nuovo presidente Luciano Buonfiglio? Dalla canoa all'olimpo dello sport, finisce l'era Malagò. Che farà adesso?; CONI. Buonfiglio eletto presidente.

Coni, Buonfiglio eletto presidente alla prima votazione. L’uomo di Malagò batte Pancalli: chi è - Il presidente della Federcanoa ha ottenuto 47 voti (su 81 elettori) già alla prima votazione, battendo Luca Pa ... Da ilfattoquotidiano.it

Luciano Buonfiglio, chi è il nuovo presidente del Coni - Luciano Buonfiglio, eletto questo giovedì 26 giugno nuovo numero uno dello sport italiano con 47 voti favorevoli con ... sport.sky.it scrive