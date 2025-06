Coni Buonfiglio eletto presidente alla prima votazione L’uomo di Malagò batte Pancalli | chi è

Luciano Buonfiglio conquista il vertice del Coni alla prima votazione, segnando un traguardo storico per il panorama sportivo italiano. Con 47 preferenze, supera nettamente Luca Pancalli, chiudendo un'epoca e inaugurandone una nuova sotto la sua guida. Questo risultato conferma la fiducia riposta in lui e l’importanza di un cambio di passo. La sua elezione segna l’inizio di una fase promettente, pronta a ridefinire il futuro dello sport nazionale.

Luciano Buonfiglio è stato eletto nuovo presidente del Coni per il quadriennio 2025-2028. Il presidente della Federcanoa ha ottenuto 47 voti già alla prima votazione, battendo Luca Pancalli che si è fermato a 34 preferenza. Il successore di Giovanni Malagò sarà quindi il suo uomo, l’erede designato che anche nell’ultima intervista lo stesso Malagò aveva indicato come vincitore. Ha avuto ragione. Di più, il 309esimo Consiglio Nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano, in corso a Roma nel Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti”, ha sancito il nuovo presidente dello sport italiano già alla prima votazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it