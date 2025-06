CONI Buonfiglio è il nuovo presidente | battuto Pancalli

Nel mondo dello sport italiano, un nuovo capitolo si apre con l'elezione di Luciano Buonfiglio come nuovo presidente del CONI. Supportato dal presidente uscente Giovanni Malagò, Buonfiglio ha conquistato la fiducia con una vittoria netta su Luca Pancalli, sostenuto da figure di spicco come Paolo Barelli. Questa tornata elettorale segna un momento cruciale per il futuro dello sport nazionale, aprendo nuovi orizzonti di leadership e prospettive di rilancio.

Luciano Buonfiglio, sostenuto dal presidente uscente Giovanni Malagò, ha superato per 47 voti a 34 Luca Pancalli, supportato dal presidente della FIN e capogruppo di Forza Italia alla Camera, Paolo Barelli. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - CONI, Buonfiglio è il nuovo presidente: battuto Pancalli

Oggi, alle 10 presso il Centro di Preparazione Olimpica "Giulio Onesti" di Roma, si svolgono le elezioni per il nuovo presidente del CONI, dopo tre mandati di Giovanni Malagò.

