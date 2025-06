Coni Barelli | Nello sport vince chi è più bravo qui la politica non c’entra nulla

Nel mondo dello sport, vince chi dimostra di essere il più bravo e determinato. Nulla di politico o strumentale, solo competizione autentica e rispetto per le capacità. Paolo Barelli, presidente della Federnuoto, sottolinea l'importanza di guardare avanti con ottimismo, augurando a Buonfiglio di portare una ventata di positività in un periodo complesso. Alla fine, lo sport insegna che i risultati parlano da sé, e questa è la lezione che conta.

"Nello sport chi vince ha ragione ed è più bravo, quindi auguri al Coni e a Buonfiglio. Adesso l'importante è che ci sia una prospettiva. Auguro a Buonfiglio di riuscire a dare un'immagine positiva per avere aiuti e sostegni in un momento difficile, perché le condizioni complessive sono preoccupanti". Così il presidente della Federnuoto, Paolo Barelli, ha commentato l'elezione di Lu ciano Buonfiglio a presidente del Coni a margine dell'assemblea elettiva che si è tenuta al Centro Preparazione Olimpica " Giulio Onesti " a Roma. Il presidente della Federnuoto e parlamentare di Forza Italia ha poi commentato il sostegno del mondo della politica alla candidatura di Pancalli: "Politica? Qui non c'entra nulla io qui sono presidente della Federnuoto e ho votato come uomo di sport".