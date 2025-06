Conferenza stampa Tudor pre Juve Manchester City | Vogliamo vincere non giochiamo per pareggiare Guardiola miglior allenatore al mondo Conceicao? Ecco come sta

In vista della sfida cruciale tra Juventus e Manchester City, Igor Tudor si presenta deciso e determinato: “Vogliamo vincere, non giocare per pareggiare”. Il tecnico croato lancia la sfida ai campioni d’Europa, sottolineando l’ambizione dei bianconeri di conquistare il primo posto nel girone. Con la mente già rivolta alla vittoria, Tudor infonde fiducia e grinta, perché questa partita potrebbe segnare il futuro della Juventus nel Mondiale per Club.

COME ARRIVANO ALLA PARTITA – «Abbiamo lavorato su tutti gli aspetti per arrivare al meglio alla partita: abbiamo valutato chi far giocare, visto che abbiamo giocato due partite dispendiose ed è importante capire chi può giocare per tutta la gara e chi può entrare al meglio.

