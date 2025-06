Conferenza stampa Pio Esposito | Ho sognato questo gol è il giorno più emozionante della mia carriera

Pio Esposito conquista il cuore dei tifosi con un gol da sogno, segnato nel giorno più emozionante della sua carriera contro il River Plate. La sua reazione sincera e carica di entusiasmo rivela quanto questa vittoria abbia rappresentato un momento indimenticabile. In questa conferenza stampa, il centravanti ci guida attraverso le sue emozioni e il percorso che lo ha portato a vivere un sogno realizzato: un’impresa che resterà scolpita nella sua memoria.

Conferenza stampa Pio Esposito: le emozioni del centravanti dopo la vittoria contro il River Plate. Pio Esposito, autore del gol che ha sbloccato Inter – River Plate, ha parlato anche in conferenza stampa al triplice fischio dell'incontro. EMOZIONE – « E' il giorno più emozionante della mia vita dal punto di vista calcistico e non. E' successo tutto molto velocemente, non ho ancora realizzato. Ieri ho scoperto che avrei giocato titolare, nei sogni stanotte ho immaginato tante volte come potesse essere il mio gol. Sapevo che un'occasione sarebbe arrivata e avrei dovuto sfruttarla. Per fortuna è andata proprio così.

