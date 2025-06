Conferenza stampa Guardiola pre Juve Manchester City | Ci sarà turnover con questo caldo servirebbero più di 5 cambi I bianconeri sono sempre forti con Tudor…

Nella vigilia della sfida tra Juventus e Manchester City, la conferenza stampa di Guardiola ha acceso i riflettori sulle strategie e le sfide legate alle alte temperature. Con un caldo intenso che potrebbe richiedere più di cinque cambi, l’allenatore dei Citizens ha sottolineato l’importanza di mantenere il proprio stile di gioco, anche di fronte alle avversità . Ma come si adatterà la Juve di Tudor a queste condizioni estreme? La partita promette emozioni e sorprese.

Conferenza stampa Guardiola pre Juve Manchester City: tutte le dichiarazioni dell’allenatore sulla partita. Di seguito la conferenza stampa di Guardiola alla viglia del match del Mondiale per Club tra Juve e Manchester City. Le parole riportate da Gazzetta.it. PAROLE – «La temperatura non si può cambiare, meglio giocare come abbiamo sempre fatto. Tutte le squadre devono gestirlo, vuol dire che prenderanno le misure per il prossimo Mondiale. Dobbiamo abituarci a soffrire. Rodri sta migliorando e può giocare se non tutta la partita almeno una parte, è felice di poter aumentare il minutaggio. Non vedo nulla di diverso in questo torneo, ci sono squadre più o meno in forma ma chi è forte lo è sempre. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conferenza stampa Guardiola pre Juve Manchester City: «Ci sarà turnover, con questo caldo servirebbero più di 5 cambi. I bianconeri sono sempre forti, con Tudor…»

