Conferenza stampa Chivu | Abbiamo fatto una partita seria fatta bene Ma non iniziamo a dire cose come…

Cristian Chivu, allenatore dell’Inter, ha sottolineato l’impegno e la solidità della squadra nel match contro il River Plate, terminato 2-0. La sua analisi mette in evidenza una prestazione seria e ben eseguita, senza eccessi o fronzoli. L’Inter si distingue per determinazione e coesione, chiudendo il girone al primo posto e aggiungendo un’altra pagina di successo alla propria storia. Un risultato che rafforza la fiducia nel progetto nerazzurro, ecco perché è importante continuare a credere nel potenziale del team...

Conferenza stampa Chivu, le parole dell'allenatore dell'Inter nel post match contro il River Plate finito 2-0 per i nerazzurri. L' Inter di Cristian Chivu ha ottenuto una vittoria schiacciante contro il River Plate nell'ultima partita della fase a gironi del Mondiale per club. Grazie a questi tre punti, i nerazzurri hanno concluso il girone al primo posto con un totale di 7 punti, davanti ai Monterrey, mentre gli argentini sono stati eliminati. Al termine della partita, Chivu si è presentato in sala stampa per la consueta conferenza. Di seguito, ecco le dichiarazioni dell'allenatore nerazzurro.