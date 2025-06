Condividere | il sogno di Bob Noto dal ristorante al libro con Zanasi e Adrià

Immergiti in un viaggio straordinario tra sogno e realtà, dove il ristorante di Bob Noto si trasforma in un libro che celebra la passione, l’arte culinaria e le storie di successo. Da Torino a Lavazza, passando per i riflessi di Ferran Adrià e i menu di Federico Zanasi, questa narrazione unisce entusiasmo e creatività, invitandoti a condividere un patrimonio di gusto e ispirazione che non smette mai di sorprendere.

È stato presentato oggi a Torino CONDIVIDERE, il libro che "racconta la storia di un sogno, quello di Bob Noto", figura eclettica del panorama cittadino, capace con il suo estro e il suo palato di farsi fonte d'ispirazione per il mondo dell'alta gastronomica.

“Condividere”, la storia di un sogno: ecco il libro presentato a Torino; Ugo Tognazzi e la cucina d’autore, dai libri di ricette al sogno ristorante, storia di un cuoco prestato al cinema; Capri, da Paolino la cena da sogno sotto la limonaia e il pieno di star: da Magic Johnson a Bocelli e Ferragni.

Un libro tutto da “Condividere” - Presentato a Torino il libro edito dalla TOPIC di Marco Bolasco che ripercorre tra testi e immagini la breve ma intensa storia dell’innovativo ristorante ospitato nell’headquarter della Lavazza, nato ... Come scrive msn.com

