Concorso scuola PNRR1 elenco candidati idonei fino al 30% dei posti AGGIORNATO

Sei in attesa di conoscere l’esito del concorso scuola PNRR1? Buone notizie: le graduatorie integrate fino al 30% dei candidati idonei sono ora disponibili, grazie all’USR Sicilia e alle pubblicazioni per Sardegna, Sicilia e Toscana. Un aggiornamento importante per tutti i partecipanti, che amplia le possibilità di ingresso e conferma l’impegno delle autorità scolastiche nel garantire trasparenza e opportunità. Ecco tutto quello che devi sapere!

Graduatorie del concorso PNRR1 del DDG n. 25752023 integrate fino al 30% di candidati idonei, secondo quanto indicato dal Decreto Scuola. E' l'USR Sicilia a pubblicare i primi elenchi, A064 per Sardegna Sicilia e Toscana e ADMM Sicilia. L'articolo Concorso scuola PNRR1, elenco candidati idonei fino al 30% dei posti AGGIORNATO . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

