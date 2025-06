Concorso PNRR 1 | ecco le GM integrate con gli idonei fino al 30% dei posti In aggiornamento

Il concorso PNRR 1 si arricchisce di nuove opportunità grazie alle recenti novità normative: le graduatorie integrate con gli idonei fino al 30% dei posti sono finalmente disponibili. L’USR Sicilia apre le danze, pubblicando i primi elenchi aggiornati, segnando un passo importante verso una più ampia inclusione e assunzione di candidati qualificati. Questa innovazione apre nuovi orizzonti per chi aspettava una chance concreta nel mondo della scuola. Resta aggiornato per scoprire tutte le novità!

Le graduatorie del concorso scuola PNRR 1 si ampliano. Una nuova norma permette di integrare gli elenchi con i candidati idonei fino al 30% dei posti a bando, offrendo nuove opportunità di assunzione. L’USR Sicilia è il primo a pubblicare gli elenchi aggiornati. La novità del Decreto Scuola Il recente Decreto Scuola, convertito in legge, . Concorso PNRR 1: ecco le GM integrate con gli idonei fino al 30% dei posti In aggiornamento . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

In questa notizia si parla di: concorso - pnrr - idonei - posti

Concorso PNRR 2 scuola secondaria: punteggi minimi per l’accesso alla prova orale [In aggiornamento] - Gli Uffici Scolastici Regionali (USR) stanno aggiornando i punteggi minimi per l'accesso alla prova orale del concorso PNRR 2 per la scuola secondaria, bandito con il DDG n.

AGGIORNAMENTO 26 GIUGNO 2025 - Pubblicate le Graduatorie di merito del concorso docenti PNRR 2 con l'integrazione del 30% posti riservati agli idonei. Vai su Facebook

Assunzioni idonei concorso PNRR: servono prima i posti vacanti dopo divisione dei posti provinciali e fase ordinaria delle immissioni in ruolo https://miuristruzione.com/2025/06/17/assunzioni-idonei-concorso-pnrr-servono-prima-i-posti-vacanti-dopo-divisione Vai su X

Immissioni in ruolo docenti 2025/26, prima le GPS sostegno oppure gli idonei dei concorsi PNRR?; Concorso docenti PNRR2 scuola secondaria, graduatorie dei vincitori + elenco 30% idonei [AGGIORNATO]; Concorso PNRR 1, infanzia e primaria: le graduatorie di merito [In aggiornamento].

Immissioni in ruolo docenti 2025/26, prima le GPS sostegno oppure gli idonei dei concorsi PNRR? - Immissioni in ruolo docenti per l'anno scolastico 2025/26: mancano ancora tanti elementi ma sulla base della normativa e con ... Secondo orizzontescuola.it

Assunzione da concorso scuola PNRR1: i posti sono accantonati? Aumenteranno del 30%? Il ruolo da settembre 2025 è assicurato per i vincitori? 10 FAQ - Una parte significativa della procedura per le immissioni in ruolo del personale docente nell'anno scolastico 2025/26 potrebbe riguardare il concorso PNRR1, soprattutto per la scuola secondaria, per i ... Da orizzontescuola.it