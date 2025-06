Concorso Emilia-Romagna 2025 | 12 posti per istruttori scadenza 25 luglio Bando

Se sogni una carriera stabile e stimolante, questa è la tua occasione! La Camera di Commercio dell’Emilia-Romagna ha aperto un concorso pubblico per 12 istruttori a tempo indeterminato, con scadenza il 25 luglio 2025. Un’opportunità unica per entrare in vari settori strategici dell’ente e contribuire allo sviluppo regionale. Non lasciarti sfuggire questa chance: scopri come candidarti e prepararti al meglio!

La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura dell'Emilia-Romagna ha indetto un concorso pubblico per titoli ed esami, finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato e pieno di 12 istruttori. Le figure selezionate saranno impiegate in vari settori strategici dell'ente, tra cui i processi organizzativi di supporto, i servizi anagrafici, la regolazione del mercato, l'e-Government e lo .

