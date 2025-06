Concorso docenti secondaria PNRR2 | tutte le convocazioni IN AGGIORNAMENTO

Se sei in attesa di notizie sul concorso docenti secondaria PNRR2, sei nel posto giusto. Con tutte le convocazioni ancora in aggiornamento, la fase finale si avvicina: finalmente sbloccato il concorso bandito con DDG n.3059/2024, le commissioni possono convocare i candidati per la prova orale nelle classi di concorso e regioni interessate. Resta sintonizzato per le ultime novità e aggiornamenti ufficiali.

Finalmente sbloccato il concorso scuola secondaria PNRR2 bandito con DDG n.30592024: dopo il via libera da parte del Ministero alla pubblicazione del voto minimo in quelle classi di concorsoregioni in cui non si svolgerà la prova suppletiva, le commissioni possono convocare i candidati per lo svolgimento della prova orale. L'articolo Concorso docenti secondaria PNRR2: tutte le convocazioni IN AGGIORNAMENTO . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Concorso docenti secondaria PNRR2, maggio e giugno pieni di prove orali e pratiche. Le convocazioni [IN AGGIORNAMENTO] - Il concorso per i docenti della scuola secondaria PNRR2, bandito con DDG n. 3059/2024, sta finalmente entrando nel vivo.

Concorso scuola secondaria PNRR2: voto minimo cambia per A031 Umbria e Veneto AI56 [IN AGGIORNAMENTO]; Concorsi docenti PNRR 2, graduatorie ed elenco idonei non contengono info in più su riserve e preferenze: si attende l'apertura dell'area riservata; Concorsi PNRR2, avvisi USR con punteggi minimi per ammissione all'orale dopo prova suppletiva (AGGIORNAMENTO 24 giugno).

