Concorso docenti PNRR2 rettifica distribuzione posti infanzia e primaria Friuli Venezia Giulia

Il concorso docenti PNRR2 in Friuli Venezia Giulia si arricchisce di una novità importante: la rettifica nella distribuzione dei posti tra scuole con lingua italiana e slovena. Questa modifica, annunciata dall’USR regionale, potrebbe influenzare significativamente le opportunità per aspiranti insegnanti delle sezioni infanzia e primaria. Rimanete aggiornati per scoprire come questa variazione possa favorire la vostra candidatura e il vostro futuro nel mondo dell’istruzione.

Per le procedure concorsuali EEEE e ADEE bandite con D.D.G 30602024 l'USR Friuli Venezia Giulia ha rettificato il riparto tra le scuole con lingua di insegnamento italiana e le scuole con lingua di insegnamento slovena dei posti di cui alla Tabella 2 al Decreto prot. AOODRFVG n.20224 del 17 dicembre 2024. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

