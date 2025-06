Concorso docenti PNRR 3 | entro dicembre il bando per 20mila cattedre molte al nord

Se sei un insegnante in attesa di nuove opportunità, il concorso docenti PNRR 3 si avvicina con grandi novità: entro dicembre uscirà il bando per circa 20.000 cattedre, con molte posizioni al Nord Italia. Questa è la tua occasione per candidarti e cambiare il tuo percorso professionale! Preparati a scoprire come inserirti nel mondo della scuola del futuro.

A fine 2025 è atteso il bando per il nuovo concorso docenti Pnrr 3, che metterà a disposizione circa 20.000 cattedre. Le maggiori opportunità riguarderanno i posti di sostegno e le classi di concorso di infanzia e primaria, con una concentrazione di disponibilità nel Nord Italia. Il bando previsto per fine anno Il conto alla . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

