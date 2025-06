Concorso docenti PNRR 2 Friuli Venezia Giulia | rettifica posti per la primaria

Se sei un aspirante docente in Friuli Venezia Giulia, questa è una notizia importante: l’USR ha riorganizzato i posti del concorso PNRR 2 per la scuola primaria, a causa delle limitate adesioni nelle cattedre con lingua slovena. Questa rettifica potrebbe cambiare le tue prospettive di inserimento e richiede attenzione. Scopri tutti i dettagli per prepararti al meglio e non perdere opportunità fondamentali per il tuo futuro nel mondo della scuola.

L’USR del Friuli Venezia Giulia ha modificato la distribuzione dei posti per il concorso docenti PNRR 2, riguardante la scuola primaria. La decisione arriva a seguito delle scarse adesioni per le cattedre destinate alle scuole con lingua di insegnamento slovena, riassegnate al contingente italiano. La decisione dell’Ufficio Scolastico Regionale L’Ufficio Scolastico Regionale del Friuli Venezia . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

