Concerti e bagarre politica Il sindaco | Piazza Ariostea? Miglioreremo ogni aspetto

Posizione, ribadendo l’impegno a rendere Ferrara una città vivace, sicura e accogliente per tutti. Dopo settimane di discussioni e tensioni, il primo cittadino si impegna a trasformare le controversie in opportunità di crescita, perché solo con dialogo e collaborazione possiamo valorizzare il nostro patrimonio e riscrivere insieme il futuro della città.

"Cercheremo di migliorare sempre di più tutti gli aspetti su piazza Ariostea, con i tecnici e con il dialogo, e continueremo a farlo con chi ci crede, con chi ha la consapevolezza che la nostra città non è ’troppo piccola’, ma solo troppo a lungo è stata fatta sentire tale". Dopo giorni di polemiche, iniziative e lamentele sui concerti organizzati dal Ferrara Summer Festival, è il sindaco Alan Fabbri a chiarire in maniera netta la sua e la posizione del Comune. Il primo cittadino sceglie di farlo con una nota affidata alla sua pagina social istituzionale in cui non si limita a parlare del Summer Festival, ma allargando lo sguardo al tema dei grandi eventi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Concerti e bagarre politica. Il sindaco: "Piazza Ariostea?. Miglioreremo ogni aspetto"

In questa notizia si parla di: concerti - sindaco - piazza - ariostea

Concerti in piazza Ariostea e non allo stadio, perché? Le 5 risposte del sindaco - In questi giorni, le domande sui concerti in piazza Ariostea invece che allo Stadio Paolo Mazza stanno animando il dibattito cittadino.

Translate postConcerti in piazza Ariostea e non allo stadio, perché? Le 5 risposte del sindaco https://ift.tt/UVAX7N0 https://ift.tt/RsX3ehI Vai su X

Piazza Ariostea si riempie per l’unica data italiana della band. Non mancano i successoni come “Psychosocial”, “Wait and Bleed” e “Duality” con i fan che vibrano sulle note metal. ?Il racconto del concerto nell'articolo di Nicolas Stochino Vai su Facebook

Sfera Ebbasta, la carica dei 7mila. Piazza Ariostea a tutto Summer; Boom in piazza Ariostea . É la carica dei 18mila. Anche Fabbri incita i fan: Sono un sindaco rock; Boom in piazza Ariostea . É la carica dei 18mila. Anche Fabbri incita i fan: Sono un sindaco rock.

«Il prezzo del cambiamento». Concerti in Ariostea a Ferrara, avanti tutta - Anche qui c’è chi sogna le vacanze, ma a tener banco è l’evento più distintivo dell’estate ferrarese. Scrive msn.com

"Concerti in piazza Ariostea, si pensi ad anziani e invalidi" - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Come scrive msn.com