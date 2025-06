Con Samsung Wallet adesso potete aprire e avviare anche le Mercedes

Scopri come Samsung Wallet si trasforma in un vero e proprio portale di mobilità intelligente: ora puoi aprire e avviare le tue Mercedes-Benz direttamente dal tuo smartphone. Questa novità rende l’esperienza di guida più comoda e sicura, eliminando chiavi fisiche e semplificando la tua vita quotidiana. Vuoi sapere tutto su questa innovativa integrazione? Continua a leggere e preparati a rivoluzionare il modo di vivere la tua auto.

Samsung Wallet finalmente si arricchisce del supporto delle chiavi digitali per le auto Mercedes-Benz. Ecco tutti i dettagli L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Con Samsung Wallet adesso potete aprire e avviare anche le Mercedes

