Con quei soldi ho cresciuto figli e comprato case La vita di Anna Rita ex prostituta mai pentita

Con quei soldi, Anna Rita ha costruito un nuovo capitolo della sua vita, tra sfide e rinascite. Ex prostituta e madre orgogliosa, la sua storia è un inno alla resilienza e alla forza di cambiare. La strada le ha dato tanto, ma anche tolto altrettanto: un percorso difficile, vissuto tra le vie di Torino, che ora racconta con coraggio e speranza. La sua esperienza ci invita a riflettere sulle seconde possibilità e sulla capacità di rinascere.

"La strada mi ha dato tanto, ma mi ha anche tolto tanto". Anna Rita la strada la conosce molto bene, perché la batteva: dalle vie strette del centro storico di Torino, ai viali dei corsi. Si è prostituita per decenni, quando ancora non c'erano i siti per gli appuntamenti e agli angoli lavoravano.