Con l’anticiclone temperature record ma anche temporali | zero termico oltre i 5000 metri

L'anticiclone africano sta per portare in Italia temperature da record, con picchi che sfiorano i 40°C e oltre. Ma attenzione: l'intensa ondata di calore, unita a temporali improvvisi e grandinate, rischia di sconvolgere le vostre giornate. Antonio Sanò, esperto di www.iLMeteo.it, avverte che tra giovedì e venerdì si prevedono forti fenomeni al Nord-Est, rendendo questa ondata di caldo ancora più imprevedibile e affascinante.

L'anticiclone africano porterà entro domenica una canicola record in Italia. Ma attenzione, il caldo e l'umidità alle stelle causeranno alcuni temporali forti al Nord. Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, conferma la possibilità di temporali con grandine al Nord-Est tra giovedì pomeriggio e venerdì mattina: questi fenomeni saranno accentuati dal caldo africano presente negli ultimi giorni anche sulla Pianura Padana dove abbiamo toccato i 38°C di giorno e i 25°C di minima di notte. L'aria calda, più leggera, salirà in quota e creerà correnti verticali molto forti che spingeranno anche dei chicchi di ghiaccio fino a 8-10 km di altezza prima di precipitare violentemente Dopo o durante le ondate di caldo africano, si temono temporali eccezionali con grandine.

