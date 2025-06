Con l' anticiclone temperature record ma anche temporali al Nord

L'anticiclone africano porterà entro domenica una canicola record in Italia. Ma attenzione, il caldo e l'umidità alle stelle causeranno alcuni temporali forti al Nord. Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, conferma la possibilità di temporali con grandine al Nord-Est tra giovedì pomeriggio e venerdì mattina: questi fenomeni saranno accentuati dal caldo africano presente negli ultimi giorni anche sulla Pianura Padana dove abbiamo toccato i 38°C di giorno e i 25°C di minima di notte. L'aria calda, più leggera, salirà in quota e creerà correnti verticali molto forti che spingeranno anche dei chicchi di ghiaccio fino a 8-10 km di altezza prima di precipitare violentemente Dopo o durante le ondate di caldo africano, si temono temporali eccezionali con grandine. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Con l'anticiclone temperature record ma anche temporali al Nord

