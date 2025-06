Con L’Aja che tira | come esce l’Ucraina dal vertice Nato

Con l’aria tesa e le tensioni in aumento, il recente vertice NATO ha segnato un punto di svolta: l’Ucraina, insieme a Georgia e altre repubbliche ex sovietiche, vedono ora più lontano il sogno di entrare nell’Alleanza. La Nato si rafforza, ma a quale prezzo? Una mossa che ridisegna gli equilibri geopolitici e mette Vladimir Putin di fronte a nuove sfide. Come si evolverà questa intricata partita?

La Nato che si riarma in grande stile e vede nella Russia la sua minaccia maggiore non certo è una bella notizia per Vladimir Putin, come ha affermato lo stesso segretario generale Mark Rutte. Lo è però il fatto che l’ingresso nell’Alleanza Atlantica dell’ Ucraina non sia più all’ordine del giorno, e nemmeno quello di due altre repubbliche ex sovietiche che da quasi 20 anni aspirano a trovare spazio sotto l’ombrello occidentale: la Georgia e la Moldova. L’invasione russa dell’Ucraina ha portato nella Nato un paio di membri nordici in più, Finlandia e Svezia, ma di fatto, come ha ribadito all’Aja il cancelliere tedesco Friedrich Merz, per i Paesi che sono in guerra e dove sono in corso dispute territoriali di entrare nella Nato non se ne parla. 🔗 Leggi su Lettera43.it